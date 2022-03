Roma-Inter Primavera, reunion a tinte nerazzurre: Mourinho e Chivu posano insieme

Lo scatto postato dallo Special One su Instagram

Dopo il vantaggio firmato da Casadei, l'Inter Primavera si è fatta raggiungere da Voelkerling a pochi secondi dalla fine del primo tempo. Nonostante la superiorità numerica, i nerazzurri non sono riusciti a sfondare la difesa giallorossa. Prima della gara reunion a tinte nerazzurre con Mourinho e Chivu immortalati in uno scatto postato dallo Special One su Instagram.