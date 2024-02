Quale calcio preferisce De Rossi? — «Quello aggressivo, non il corto muso per intenderci. A lui piace dominare il gioco, controllare la palla, rispettare le geometrie in campo ma anche iniziare la manovra dal basso».

Dura ereditare una squadra da Mourinho, però... — «Lo Special One brillava per la storia e i trofei, Daniele ha la credibilità acquisita in 20 anni magnifici. La sua romanità lo aiuterà in questo».

Diventerà un allenatore moderno? — «Assolutamente sì. Ama gli sport americani ed è ricettivo nell’imparare situazioni di altre discipline come il basket e applicar- le al calcio. Come quando era Capitan Futuro».

(Libero)

