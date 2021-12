Roma-Inter, ospite speciale all’Olimpico: torna Totti dopo oltre due anni

Ci sarà anche Francesco Totti questa sera allo stadio per Roma-Inter. L’ex capitano giallorosso sarà in tribuna alle 18 per assistere al match

Alessandro Cosattini

Ci sarà anche Francesco Totti questa sera allo stadio Olimpico per Roma-Inter. L’ex capitano giallorosso sarà in tribuna alle 18 per assistere al match tra la squadra di José Mourinho e quella di Simone Inzaghi. Un ospite speciale dunque per una gara speciale, soprattutto per lo Special One, che affronterà da avversario l’Inter su una panchina italiana. Esattamente 769 giorni a distanza dall'ultimo match vissuto da spettatore: era il 27 ottobre 2019, Totti insieme a suo figlio Cristian assisteva alla gara della Roma contro il Milan a distanza di cinque mesi dall'addio al club giallorosso dopo la parentesi da dirigente.