Europa League: la Roma cade in Olanda e perde Dybala, è 1-0 Feyenoord

La Roma di Mourinho perde il primo round dei quarti di finale di Europa League, finisce 1-0 per il Feyenoord in Olanda

Due infortuni e due legni: la Roma perde il primo round, finisce 1-0 per il Feyenoord in Olanda. Decide un gol di Wieffer in avvio di ripresa, i giallorossi perdono Dybala prima e Abraham poi per problemi fisici, colpiscono i legni con Pellegrini su rigore nel finale di primo tempo e con Ibanez.