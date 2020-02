Poker della Roma di Fonseca nel match disputato questo pomeriggio alle 18 contro il Lecce all’Olimpico. In rete Under, Mkhitaryan, Dzeko e Kolarov. Si fermano i salentini dopo tre vittorie di fila. Questo l’ultimo match di questa giornata in attesa che vengano recuperate le altre quattro gare rinviate per prevenire l’eventuale espansione del coronavirus.