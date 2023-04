Serie A, Roma-Milan: 1-1. Succede tutto nei minuti di recupero

Rossoneri e giallorossi appaiati in classifica a 57 punti in attesa di capire cosa faranno le dirette rivali

È successo tutto negli ultimi minuti. Roma-Milan è finita uno a uno e le emozioni importanti della gara si sono concentrate nei minuti finali della partita. Era stato Abraham al 94esimo a far saltare all'aria l'Olimpico quando ha segnato l'uno a zero contro i rossoneri. Ma la formazione di Pioli non si è fatta abbattere e al 97esimo, in pratica a tempo scaduto, ha riacciuffato la partita.

Dopo i primi 45 minuti senza troppe emozioni, al 57esimo un'azione dei giallorossi era passata dei piedi di El Shaarawy in un contropiede importante, ma l'azione era finita con una palla bloccata da Maignan. Poco dopo Leao aveva aperto per Saelemakers, ma con il suo destro non aveva inquadrato la porta. Un tiro centrale di Pellegrini, un calcio di punizione passato dai piedi di Giroud, poi il finale di partita accesissimo e l'uno a uno finale. La classifica dice così che Roma e Milan restano appaiate in classifica a 57 punti e sono pari negli scontri diretti e hanno la stessa differenza reti. In attesa di capire cosa faranno le dirette rivali, tra cui Inter e Lazio che si confronteranno a San Siro alle 12.30.