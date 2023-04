Roma-Milan, Mourinho: “Pari ingiusto, due punti persi. Ma più orgoglioso che triste”

José Mourinho, dopo il pari con il Milan, ha detto la sua ai microfoni di DAZN: «Credo sia ingiusto per noi questo pareggio. Solo noi con quello che abbiamo costruito dal punto di vista di quello che siamo come gruppo, possiamo giocare una partita contro il Milan come l'abbiamo giocata con tutte le difficoltà che abbiamo. Non siamo una squadra ricca, con una squadra ricca ogni giocatore che manca è un problema grande e non ne abbiamo perso solo uno. Con tutte queste difficoltà, fare questa partita contro il Milan, per un traguardo incredibile, il quarto posto, sono più orgoglioso che triste. Sembravano certo vicinissimi i tre punti, ma sono più orgoglioso che triste».