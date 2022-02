Roma, Mou alle prese col caso Zaniolo: rebus futuro, in quota c’è l’Inter. Juve e Conte…

Le quote e il pensiero dei bookmakers sul futuro di Nicolò Zaniolo, dopo le parole del general manager della Roma

«Non posso garantire che Zaniolo resterà. Non posso né io né nessuno». Le parole di Thiago Pinto, general manager della Roma, su Nicolò Zaniolo sono come un fulmine a ciel sereno per i giallorossi e per Josè Mourinho che aveva messo il trequartista al centro del proprio progetto. Il futuro di Zaniolo, quindi, potrebbe essere lontano da Trigoria tanto che i betting analyst di Goldbet aprono alla possibilità di un addio da parte del numero 22, con la Juventus, che non ha mai nascosto l'interesse per il calciatore, come meta preferita a quota 2,5 mentre Milan e Inter, rispettivamente a 6 e 8, sono al momento più defilate.Non solo Italia, ma anche l'estero tra le possibilità di Zaniolo. Un approdo a Londra, sponda Tottenham di Antonio Conte, vale 10 volte la posta con il Chelsea a quota 15. Si sale a 25, invece, per vedere Zaniolo con la maglia di una tra Real Madrid o Manchester United mentre pare più complicato che a spuntarla possano essere Liverpool o Manchester City a 25. Ancora più attardate, per ora, sono invece il Newcastle a 30 così come Barcellona e Bayern Monaco con l'acquisto di Zaniolo a quota 40.