Roma, Mourinho ha due dubbi per la sfida contro l’Inter. E uno è Dybala

"Mourinho arriva a Milano avendo recuperato rispetto all’ultima partita con l’Atalanta i vari Dybala, Kumbulla ed El Shaarawy. Due i dubbi principali del portoghese: se partire dal via con Dybala o utilizzarlo in corsa e chi scegliere a sinistra tra Zalewski e Celik. Nel primo caso, se Dybala dovesse partire dalla panchina dal via ci sarebbe Matic al fianco di Cristante, con Pellegrini trequartista. Nel secondo invece, Zalewski sembra avvantaggiato su Celik, che finora non ha convinto fino in fondo", riporta La Gazzetta dello Sport.