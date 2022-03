Roma, Mourinho: “L’Udinese ha giocatori che pressano l’arbitro con decisione”

Le parole del tecnico portoghese prima del match tra i giallorossi e l'Udinese di questo pomeriggio

Jose Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato a DAZN prima della gara con l'Udinese di oggi. Ecco le sue considerazioni: "Tornare in panchina? Non cambia tanto. Il lavoro principale lo facciamo prima della partita. Abbiamo giocato giovedì, l'esperienza di giocare giovedì e domenica non è facile. Non è facile quando giochi contro una squadra che ha avuto una settimana per preparare la partita. Abbiamo già perso contro Verona e Venezia dopo aver giocato il giovedì. Per questo abbiamo deciso di rimanere tutti insieme per giocare questa partita e fare punti. Pellegrini e Zaniolo diffidati? Non c'è il derby. C'è una partita oggi da giocare e non si pensa al derby. Il profilo di gioco e il profilo dei giocatori che ha l'Udinese mi preoccupano. Hanno gente che disequilibra, che destabilizza e che pressa tantissimo gli arbitri con decisione. Non è una gara facile da giocare. Se veniamo qui a pensare alle prossime partita di Conference League e alla Lazio, non abbiamo nessuna speranza".