Roma, Mourinho: “La palla non entrava stasera. Zaniolo? E’ Infortunato”

Le parole del tecnico giallorosso a proposito della gara pareggiata stasera contro il Venezia

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la gara pareggiata contro il Venezia all'Olimpico. Queste le sue considerazioni: "Alla fine della partita abbiamo cercato di ringraziare la nostra gente. Abbiamo dato tutto e questo è un altro modo per dire 'grazie' al nostro pubblico, vincere una competizione sarebbe una cosa meritata non solo per noi ma anche per i tifosi che ci sostengono sempre. Non possiamo smettere di ringraziarli e promettiamo di dare sempre tutto, come oggi. Questo sforzo, questa passione lo possiamo promettere.

Vincere non possiamo permetterglielo. Andiamo a Tirana con l’obiettivo di prendere la Coppa. Mkhitaryan, Zaniolo e Afena-Gyan sono infortunati e per questo motivo non erano a disposizione. Zaniolo in campo a Tirana? Prima pensiamo alla prossima sfida di campionato, poi si vedrà. Aprire un ciclo? Ho detto già che il prossimo anno sarò qua. Più di un anno? Certo, sicuramente anche perché ho altri due anni di contratto. Possono stare tranquilli su di noi. Facciamo sempre il massimo. Non posso entrare nello spogliatoio e essere dispiaciuto. Hanno dato tutto, la palla non entrava. Non posso essere scontento”.