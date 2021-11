Roma, Mourinho: “Quarto posto? Il gruppo di testa è lì. Se siamo vicini…”

Le parole del tecnico giallorosso: "Se possiamo stare vicini anziché stare lontanissimi, se possiamo stare lì a fare i nostri punti è meglio"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Bologna, José Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato così delle possibilità di arrivare al quarto posto: "Per qualche ragione il gruppo di testa è lì. Il campionato non è un'autostrada di 500 km, si perdono punti, giocatori, ci sono infortuni, squalifiche. Per qualche ragione loro sono lì, vedi che l'Inter, l'Atalanta e il Milan erano lì l'anno scorso e sono lì adesso, il Napoli è stato lì fino all'ultima. Se possiamo stare vicini anziché stare lontanissimi, se possiamo stare lì a fare i nostri punti è meglio, è più motivante, dà feeling rispetto ad avere 30 punti di distanza. Fa sentire di star facendo le cose in modo positivo".