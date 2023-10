Roma, Mourinho: “Non so se resto dopo il 2024. Fatta una promessa ai giocatori”

In un altro estratto di un'intervista a Sky Sport, lo Special One ha parlato anche del suo futuro

"Se resto oltre il 2024? Non lo so. Prima di Budapest ho promesso ai calciatori che sarei rimasto. Dopo lo Spezia, all'Olimpico, l'ho promesso anche con i gesti che ho fatto ai tifosi che sarei rimasto qua e adesso sono qua". Lo ha detto José Mourinho in un altro estratto di un'intervista a Sky Sport.

Quando gli chiedono se esiste il mourinhismo risponde: "Anche l'anti-mourinhismo. Specialmente a Roma, ci sono entrambe le fazioni. Il mourinhismo lo conoscono le persone che sanno cosa ho fatto. L'anti-mourinhismo è cavalcato da gente felice in tutto il tempo in cui la Roma non vinceva una coppa e non aveva alcun tipo di successo europeo. Si divertono in radio e va bene. L'anti-mourinhismo vende, il mourinhismo è un modo di stare nella vita più che nel calco".