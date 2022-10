Mourinho: “Gara equilibrata. Tanti dei miei erano stanchi. Irrati? Ci sono delle cose…”

Al termine di Roma-Napoli , José Mourinho ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso: "Prestazione sufficiente per non perdere la partita, naturalmente volevo vincerla come hanno vinto loro. Partita equilibrata e difficile, ma controllata. Dopo tanti gialli siamo rimasti un po' in difficoltà, eravamo stanchi e avevo poche soluzioni in panchina. Pellegrini mi aveva chiesto il cambio perché sentiva dolore al flessore, ma non l'ho cambiato. I miei hanno fatto il possibile".

"Era una partita difficile, loro sono una squadra di qualità. Quando ho visto arrivare tanti gialli... Arbitraggio? Non voglio parlare perché Irrati è un bravo arbitro, anche in altre partite lo vedo com un uomo equilibrato. Ci sono delle cose che non mi sono piaciute e gliel'ho detto a lui dopo la partita tranquillamente perché è uno con cui si può parlare. Non voglio essere polemico. Non ha fatto una grande partita, però è la vita, qualche volta anche noi facciamo partite meno positive. Nel secondo tempo abbiamo abbassato la pressione per stanchezza. Abbiamo fatto una partita buona. Una rosa come la nostra un infortunio è un problema, 4-5 è un grande problema per noi. Vado a casa con un sentimento positivo nei confronti dei miei giocatori".