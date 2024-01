Roma, offerte per Dybala dall’Arabia. L’argentino ha declinato, ma rimasto stupito da…

L'attaccante della Roma non ha ricevuto al momento alcuna proposta di rinnovo, ma ha rifiutato le offerte arabe per gennaio

Paulo Dybala , se volesse, potrebbe lasciare subito la Capitale. Ha ricevuto offerte dall’Arabia Saudita che gentilmente ha declinato. L’argentino crede nell’annata della Roma e nella possibilità di centrare gli obiettivi per cui il club è in corsa", scrive il Corriere della Sera.

"Certo, è rimasto sorpreso dalla scarsa iniziativa dei giallorossi che non gli hanno sottoposto una proposta di rinnovo (l’attuale contratto scade nel 2025). Va ricordato infatti che dall’1 gennaio è tornata a essere operativa la clausola valida per l’estero per la quale l’ex juventino si libererebbe per soli 13 milioni. Per ora l’Arabia può aspettare, ma in estate chissà", aggiunge il quotidiano.