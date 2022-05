Serie A, la Roma di Mourinho delude: all’Olimpico finisce 1-1 contro il Venezia

Nel posticipo del sabato sera della 37a giornata di campionato, la Roma di Josè Mourinho non va oltre l'1-1 all'Olimpico contro il Venezia

Nel posticipo del sabato sera della 37a giornata di campionato, la Roma di Josè Mourinho non va oltre l'1-1 all'Olimpico contro il Venezia, già aritmeticamente retrocesso in Serie B.

Dopo nemmeno un minuto, sono proprio gli ospiti ad andare in vantaggio, grazie al gol di Okereke di testa che sorprende la difesa giallorossa. La Roma spinge, e va più volte vicina al pareggio: a fine match, saranno quattro i pali colpiti dalla squadra di Mourinho. Che trova il pari solo al 76' con la rete di Shomurodov. Nel finale, check del VAR su un possibile fallo di mano in area di un difensore del Venezia, poi non punito. Termina 1-1. E domani, a San Siro contro il Milan, l'Atalanta potrebbe accorciare proprio sulla Roma in chiave europea...