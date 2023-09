Roma, Pinto: “Frattesi era tra quelli che mi piacevano di più. Lukaku? Chi lo segue…”

In casa Roma è tempo delle parole di Tiago Pinto. Il dirigente giallorosso ha affrontato diversi temi in conferenza stampa questo pomeriggio: "Mourinho? I rinnovi sono temi importanti che vengono trattati internamente, in questo momento siamo consapevoli del momento che stiamo vivendo e siamo carichi per riprendere il cammino e l'obiettivo dopo la sosta. Tutti i temi importanti per la società le affrontiamo internamente con le persone giuste".

Sull'obiettivo stagionale, Pinto ha poi aggiunto: "Voglio avere molta attenzione a quello che dico, non voglio che possa uscire da qui uno scontro tra me e Mou. Tutto quello che pensiamo lo diciamo in faccia e siamo motivati per la società. Sul tema della Champions, dal primo giorno che sono arrivato qui ho capito che la Champions è la prima ambizione per questa squadra, anche per me lo è. Dopo se arriviamo o meno poi è un altro tema, se siamo obbligati? Sono parole che non uso. Quando vado a prendere giocatori come Wijnaldum, Dybala, Lukaku, Tammy tu devi dirgli qualcosa. Tu pensi che non vengano se non lottano per obiettivi come la Champions? Non è così".