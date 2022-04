Roma, Pinto: “Nessun tifoso giallorosso vuole vincere oggi più di Mourinho”

Le considerazioni prima del match dei giallorossi di questo pomeriggio al Meazza contro l'Inter

Tiago Pinto, amministratore delegato della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match con l'Inter. Queste le sue parole: "Quest’anno parliamo troppo perché abbiamo un impegno europeo e la UEFA ci obbliga. E' una partita speciale per Mourinho che ha fatto la storia dell'Inter, ma oggi nessun romanista vuole vincere più di lui. L'ho sentito molto motivato durante la settimana per portare a casa i tre punti. Il mercato? Ora è importante finire bene la stagione, è tutto poco definito. Possiamo andare in Champions, Europa League o Conference. Dobbiamo approfittare del momento di fiducia della squadra, vincere il più possibile e poi si vedrà. La nostra strategia è chiara e non cambierà.

Rinnovo Mkhitaryan ? Capisco le vostre domande, non voglio essere antipatico, ma parlare di mercato prima del match. La voglia delle parti è la stessa dell’anno scorso, c’è una tempistica che abbiamo definito e non ci sono problemi. Il contributo di Mourinho non è solo sul campo, ma su tutto quello che stiamo facendo a Roma. Abbiamo una chimica molto importante, ogni giorno vedo la Roma e non ho dubbi che sarà più preparata per vincere. Quando mi chiedono com’era la Roma pochi mesi fa, io dico che serve tempo. Siamo tutti più consapevoli di Mourinho, stiamo costruendo un club che in futuro sarà molto vicino a vincere di più di quanto fatto in passato”.