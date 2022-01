UFFICIALE – Roma, un calciatore è risultato positivo al Covid-19: la nota

C'è un nuovo positivo al Covid-19 in casa Roma. Dopo l'ultimo giro di tamponi, un altro giocatore è risultato positivo

C'è un nuovo positivo al Covid-19 in casa Roma. Dopo l'ultimo giro di tamponi, un altro giocatore è risultato positivo (già ieri era stato comunicato un caso). Ecco il comunicato ufficiale diramato dal club giallorosso: "AS Roma comunica che, a seguito di un controllo svolto attraverso un tampone molecolare, un calciatore è risultato positivo al COVID-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate. Il calciatore sta bene e si trova in isolamento domiciliare , si legge. Nel comunicato del club non è scritto - come negli altri comunicati - se è vaccinato.