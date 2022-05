Roma Primavera, De Rossi: “Un premio per noi e l’Inter, crediamo nei giovani”

Alberto De Rossi, allenatore della Roma Primavera, ha parlato così prima della finale contro l’Inter a Sportitalia

Alberto De Rossi, allenatore della Roma Primavera, ha parlato così prima della finale contro l’Inter a Sportitalia: “Un premio a Roma e Inter che credono molto nei giovani, nel percorso per portarli in prima squadra. Gli ultimi due anni sono stati incredibili. Non dimentichiamoci delle altre che hanno fatto un grande campionato. Mai finale scudetto con l'Inter? Questo è vero, c’è sempre una prima volta, succederà oggi. Io sottolineerei il campionato del Cagliari, gli ultimi 3 anni vanno sottolineati, c’è stata una crescita esponenziale. Noi e l’Inter ci riproponiamo a grandi livelli, è un piacere incontrarli. Sono da 29 anni alla Roma, è un vanto. La differenza l’ha fatta essere romanista e la vocazione he mi ha subito portato a rimanere nel settore giovanile. Di questo dovremmo parlarne, non è facile, ma queste cose mi hanno portato a fare la cavalcata eccezionale”.