Serie A, Roma-Sassuolo: 2-1. Cristante, poi Djuricic. El Shaa fa esplodere Mourinho

Il portiere giallorosso ha fermato prima Berardi poi Boga. L'attaccante italiano segna nel finale e il portoghese finisce sotto la Sud

Mille giorni di Mourinho in panchina. Mille giorni festeggiati con tre punti al cardiopalma. Una gara piena di colpi di scena, sbloccata da Cristante nel primo tempo, con uno schema su calcio da fermo. È servito il secondo tempo ai neroverdi per pareggiare i conti. C'è riuscito Djuricic su assist di Berardi. L'attaccante neroverde ha provato a mettere la firma sulla partita qualche minuto dopo per rispondere ad un palo di Abraham, nulla da fare: Rui Patricio insuperabile.

Come quando ha fermato Boga che arrivava velocissimo verso la sua porta. Anche Consigli ha avuto da fare per fermare i giallorossi. E Traorè appena entrato ha rischiato di portare in vantaggio i suoi. Nell'ultima mezz'ora una partita accesissima, ma alla fine arriva El Shaarawy a rimettere le cose a posto per la Roma. Il gol dell'attaccante italiano arriva al novantunesimo: Mourinho esplode e corre sotto la Curva Sud. C'è tempo per vedere un gol di Scamacca ma in fuorigioco, l'Olimpico urla. Tre vittorie su tre in campionato per l'allenatore portoghese e primo posto in classifica.