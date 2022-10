Roma, le scelte di Mou per fermare Dumfries e Dimarco. Dybala? Se gioca, fuori…

Spinazzola e Celik per contenere Dumfries e Dimarco. Secondo le ultime indiscrezioni del Corriere dello Sport sembrano essere queste le scelte di José Mourinho in vista di Inter-Roma.

"Dalle prove degli ultimi giorni, Mourinho sembra aver scelto questa soluzione sulle fasce per Inter-Roma - scrive il quotidiano -. Giovedì era stato provato Zalewski a destra, opzione che resta valida a partita in corso, ma l’allenamento di rifinitura che di solito fornisce le indicazioni più credibili per la partita andava in un’altra direzione".