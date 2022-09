Sky – Roma, l’esito dei controlli per Pellegrini e le sensazioni verso l’Inter

“Lorenzo Pellegrini lascia il ritiro di Coverciano e torna a casa, nella sua Roma. Ma si porta dietro parziali buone notizie, quelle certificate dagli esami a cui si è sottoposto nelle ultime ore proprio in Nazionale. Nessuna lesione al flessore che gli aveva dato fastidio durante l'ultima partita di campionato con l'Atalanta. Dopo la preoccupazione iniziale a Trigoria c'è ottimismo sul fatto che il capitano riuscirà a essere disponibile per l'Inter, presenza fondamentale per Mourinho considerato anche che Dybala non è ancora sicuro di riuscire a recuperare dopo lo stop che l'ha escluso dalla sfida contro l’Atalanta”, si legge.