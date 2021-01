Manca poco al calcio d’inizio di Roma-Inter, lunch match di giornata. Ai microfoni di DAZN è intervenuto il giallorosso Leonardo Spinazzola per presentare il match. Queste le sue parole: “Sto bene. Mi sono allenato molto bene in questi 15 giorni, ho avuto tempo per rifiatare e mettermi a posto. Abbiamo giocatori che possono giocare sia a destra che a sinistra, quindi siamo fortunati. Sarà una partita bella e intensa”.