Roma, tante assenze per l’Inter: per Mourinho dubbio in fascia e in attacco

Diversi dubbi di formazione per Jose Mourinho per la gara di questa sera alle 18 contro l'Inter. Queste le ultime da La Gazzetta dello Sport: "Le assenze della Roma non sono banali: Smalling in difesa, Spinazzola sulla fascia, Sanches in mediana, Pellegrini sulla trequarti, Dybala in attacco: Cinque potenziali titolari fuori e due giorni di riposo in meno rispetto all’Inter. I dubbi sono sulla fascia destra, con Karsdorp in vantaggio ma Celik e Kristensen che lo incalzano, mentre in mediana Bove sembra farsi preferire ad Aouar. In avanti, invece, il ballottaggio fra El Shaarawy e Belotti potrebbe anche concludersi con una staffetta".