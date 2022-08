Roma, Thiago Pinto: “Quando ci sarà la chance di vincere, saremo pronti. Scudetto? E’ presto”

"Quando saremo pronti per lo scudetto? Quando abbiamo ingaggiato Mourinho sapevamo chi sarebbe arrivato: un allenatore ambizioso che vuole vincere. Ma non è un percorso che si realizza all'istante, bensì è il frutto di un lungo lavoro quotidiano. Ci sono società che ci hanno messo anni per arrivare a vincere. Noi dobbiamo continuare a lavorare e pensare a questa partita, non a quello che succederà a maggio. Quando ci sarà l'opportunità di vincere, dobbiamo farci trovare pronti. Abbiamo un allenatore che carica sempre tutti, ma è presto per parlare di scudetto".