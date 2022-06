Roma su un vecchio obiettivo dell’Inter: due le contropartite per raggiungerlo

Davide Frattesi è ormai lontano dai radar dell'Inter. Il centrocampista del Sassuolo è uscito dall'orbita nerazzurra dopo gli arrivi ormai scontati di Mkhitaryan e Asllani e per questo motivo si è lasciato avvicinare dalla Roma, squadra che ha avuto un peso comunque importante nel suo percorso di crescita. Come sottolinea anche TMW, la trattativa sembra ben avviata: "La trattativa fra le due società è in corso, con l'operazione che avrà un costo complessivo compreso fra i 30 ed i 35 milioni di euro. La Roma però non arriverà a pagare questo prezzo per il suo cartellino: in ballo infatti, oltre al 30% sulla rivendita ancora in mano alla Roma (cifra che sarà scontata dal prezzo finale), ci sono pure due contropartite tecniche che il Sassuolo ha individuato in Felix Afena-Gyan e Cristian Volpato. Trattativa in corso e possibili aggiornamenti importanti già nel corso delle prossime ore".