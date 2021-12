Romano: “In Serie A c’è un giovane impressionante: ricorda il primo Adriano”

In diretta sul canale Twitch di SOS Fanta, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così della rivelazione dell’Udinese Beto

In diretta sul canale Twitch di SOS Fanta, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così della rivelazione dell’Udinese Beto, attaccante classe 1998 a quota 6 gol in 13 partite di Serie A: “È veramente impressionante. L’Udinese non ragiona su gennaio, avete visto con De Paul. Hanno bisogno del centravanti, per fare punti. Non penso lo vendano, ha anche senso aspettare l’estate per loro. Chapeau, mi ha ricordato il primo Adriano, una strapotenza fisica devastante. In Portogallo sono tutti molto sorpresi, gli agenti pensavano fosse una follia un colpo così a 8 milioni. Non stava facendo cose fantastiche in Portogallo, ora sono tutti sconvolti”, le sue dichiarazioni.