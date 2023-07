Romano: “Walker-Bayern, il City va su Pavard: contatti avanzati”

E' in fase molto avanzata la trattativa tra il Bayern Monaco e il Manchester City per il trasferimento di Kyle Walker. E il club inglese non vuole farsi trovare impreparato e vuole chiedere proprio ai bavaresi l'erede dell'inglese: si tratta di Benjamin Pavard, difensore e terzino francese che piace molto anche all'Inter. Secondo quanto riferisce Fabrizio Romano, infatti, il classe '96 è in contatto avanzato con la squadra di Guardiola: attesi sviluppi nelle prossime ore.