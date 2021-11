Romano: “Conte? Con lo United niente di ufficiale. Al Tottenham perché…”

Così l'esperto di mercato: "Non è questione di soldi, lui vuole potere e vuole decidere tutto sui giocatori. Ecco perché ha detto sì"

Intervenuto ai microfoni di Breaking the Line, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così dell'approdo di Antonio Conte al Tottenham dopo il rifiuto della scorsa estate: "E' una storia strana, ma nel calcio succede: ha cambiato idea. Voleva la panchina dello United quando Solskjaer stava per essere esonerato. E' stata una possibilità, Antonio aspettava loro ma non l'hanno mai chiamato: era solo lui ad aspettare lo United. Non c'è stato mai niente di ufficiale tra di loro. Poi quando il Tottenham ha perso 3-0 con lo United, Fabio Paratici lo ha chiamato e lo ha bombardato. Sicuramente faranno bene: Paratici è riuscito a convincerlo con motivazione, con la possibilità di costruire qualcosa Made in Italy. E anche con le idee di Conte: non è questione di soldi, lui vuole potere e vuole decidere tutto sui giocatori. Ecco perché ha detto sì".