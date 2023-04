Romano: “De Zerbi? Clausola da 13 milioni, per rivederlo in Italia…”

Alla panchina dell’Inter per l’eventuale dopo Simone Inzaghi è stato accostato anche Roberto De Zerbi: ecco le parole di Fabrizio Romano

Nelle ultime settimane, alla panchina dell’Inter per l’eventuale dopo Simone Inzaghi è stato accostato anche Roberto De Zerbi. Così Fabrizio Romano , esperto di calciomercato internazionale, ha parlato al canale di SOS Fanta su Twitch dell’ex allenatore del Sassuolo:

“De Zerbi ha una clausola da 13 milioni valida solo in estate. La vedo molto difficile che un club italiano possa andare dal Brighton, pagarla e poi offrire uno stipendio importante all’allenatore. Tanti club italiani hanno perso tempo su De Zerbi a mio avviso e ora non sarà facile portarlo via dalla Premier League”.