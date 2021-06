Romano (Sky): “Icardi al Milan o alla Juve? Piace, ma non è corretto dire…”

L'esperto di mercato ha dato un aggiornamento sul futuro dell'ex Inter, che potrebbe tornare in Italia in estate

Intervenuto ai microfoni di PSG Talk, Fabrizio Romano, giornalista Sky ed esperto di mercato, ha fatto il punto sul futuro di Mauro Icardi, che in estate potrebbe lasciare il club parigino per tornare in Italia. Al momento, però, non ci sono trattative calde: "Al momento non ci sono trattative, quindi dire oggi che andrà alla Juventus, alla Roma o al Milan non è corretto. Questi club non sono in trattativa con Paris Saint-Germain o Icardi. Certo, a loro piace Icardi... Ma per ora non ci sono trattative", le sue parole.