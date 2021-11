Romano: “Lukaku, questa era la posizione dell’Inter. Quando Romelu è tornato…”

Il giornalista torna sulla trattativa tra il club nerazzurro e i Blues per l'attaccante belga

In una lunga intervista con TalkChelsea, Fabrizio Romano è tornato sulla trattativa tra Inter e Chelsea per la cessione di Lukaku ai Blues. Il giornalista, esperto di mercato, ha spiegato quale fosse la posizione dei nerazzurri: "Il Chelsea voleva Haaland, ma il Dortmund non è mai stato disposto ad accettare nulla per meno di 175-180 milioni di euro, ed è per questo che non sono mai stati in trattative avanzate per Haaland. Quando si sono resi conto che la situazione era impossibile da cambiare, hanno deciso di saltare definitivamente all'affare Romelu Lukaku. Ma erano settimane che preparavano questo affare in maniera top secret, con i dirigenti del giocatore e anche con l'Inter, che si aspettava che Lukaku restasse".