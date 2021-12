Romano: “Esonero o Everton per Mourinho? La situazione con la Roma”

A The Here We Go Podcast (ITA), l'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così di José Mourinho

A The Here We Go Podcast (ITA), l'esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così di José Mourinho: "Qualcuno parla di esonero, qualcuno parla di Everton: non c’è nulla di tutto questo. Il progetto è di tre anni, ci vorrà tempo, il mercato è stato condizionato dall’improvvisazione per l’infortunio di Spinazzola, è stato poco programmato. Le assenze per squalifica e gli infortuni sono oggettivi, ma ci si aspettava di più da Mourinho, tra i top allenatori della storia per trofei. Ci aspettavamo un altro impatto. La Roma non lo sta minimamente mettendo in discussione, anzi, lo sta proteggendo e questo è positivo per il progetto a lungo termine. Dal primo di gennaio si deve andare tutti in una direzione sul mercato, non può andare dopo una partita a dire che il potenziale offensivo è nullo”.