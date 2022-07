Romano: “Inter, contatto diretto con gli agenti di Zagadou: i dettagli. Dembele…”

Fabrizio Romano ha riportato aggiornamenti sul mercato dell'Inter dopo la visita degli agenti di Zagadou in sede

"L'Inter ha avuto un contatto diretto con Moussa Sissoko e Houssine Kharja per discutere di Axel Zagadou. E' un'opportuna, ha 23 anni ed è un difensore centrale disponibile a trasferirsi a parametro zero dopo anni al Dortmund. Ousmané Dembele (assistito dagli stessi due agenti, ndr), non è stato menzionato nella discussione".