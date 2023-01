Romano: “Tensione Zaniolo-Roma, non salta solo lo Spezia. E so che lui…”

“Da quello che so non salterà solo lo Spezia. Mi risulta che sarà fuori anche col Napoli alla prossima e dunque fino al termine del mercato non vestirà più la maglia della Roma. Va avanti il discorso col Tottenham, il club giallorosso vuole 35/40 milioni a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. La situazione tra Zaniolo e la Roma è tesa. Non è mai stata una situazione facile, dal contratto ai gol che non arrivano. Ora la Roma si è un po’ arresa e ha capito che forse la cosa migliore da fare è la cessione. Non mi stupirei se il Tottenham provasse a offrire un giocatore alla fine, nell’operazione. Da quello che so, al Tottenham andrebbe più che volentieri, ma non è l’unico club interessato. Oggi italiane non ne vedo”, le sue parole al canale di SOS Fanta.