Ronaldinho: “Niente Italia ai Mondiali? Ci perde il calcio. Serie A ancora bellissima”

L'ex attaccante del Milan ha parlato dell'assenza, per la seconda volta di fila, degli Azzurri alla Coppa del Mondo

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Ronaldinho ha parlato dell'eliminazione dell'Italiadal Mondiale in Qatar. E lui ha sottolineato: «Senza gli Azzurri il Mondiale perde molto. Per chi ama il calcio e lo spettacolo è un vero peccato e non avrei mai immaginato di vedere un'altra Coppa del Mondo senza la selezione italiana. Niente italiane ai quarti di CL? Il calcio italiano per me resta bellissimo. Forse non ha più le stelle di una volta, ma è un campionato competitivo, con squadre tatticamente forti e preparate».