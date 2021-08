AS – Ronaldo, accordo con il City: offerto Sterling alla Juventus, la risposta

L'attaccante portoghese è sempre più lontano da Torino: c'è l'intesa sul contratto, manca quella tra i club

Cristiano Ronaldo è sempre più lontano dalla Juventus: secondo il quotidiano spagnolo AS, l'attaccante portoghese avrebbe raggiunto un accordo con il Manchester City. Contratto biennale con scadenza 30 giugno 2023, con ingaggio da 15 milioni di euro a stagione. Resta ora da trovare l'intesa tra i club: la dirigenza dei Citizens offre come contropartita tecnica Sterling, mentre i bianconeri preferirebbero avere in cambio Gabriel Jesus.