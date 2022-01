Ronaldo: “Benzema il 9 più forte al mondo, poi Lewa e Haaland. Mbappé…”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Ronaldo ha parlato così degli attaccanti in circolazione

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, Ronaldo ha parlato così degli attaccanti in circolazione:

"Il 9 più forte al mondo? Secondo me Benzema, Lewandowski è vicino. Haaland diventerà fortissimo, forse il numero 1. Ha una forza e velocità, però non ha la tecnica di Lewa e Benzema. Benzema per me è il primo, Lewandowski e poi Haaland che li supererà a livello di gol. Mbappé? Troppo forte anche lui, ha la capacità di finalizzare ed è velocissimo. Sarà un numero 1 prima o poi".