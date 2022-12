Ronaldo e i giocatori brasiliani al ristorante di Salt Bae: “Non ho dormito la notte”

Ronaldo non ha gradito le critiche rivolte ai giocatori della nazionale brasiliana per essere andati nella famosa steakhouse Nusr-Et

Ronaldo non ha gradito le critiche rivolte ai giocatori della nazionale brasiliana per essere andati nella famosa steakhouse Nusr-Et, di proprietà dello chef Salt Bae, dove hanno mangiato carne placcata oro che costa oltre 1600 euro. In un'intervista a "Podpah", l'ex giocatore si è lamentato del "costante incitamento all'odio". Per Ronaldo il fatto che un calciatore — che nella maggior parte dei casi ha avuto un inizio di vita umile — possa frequentare ristoranti alla moda e assaggiare piatti costosi è motivo di ispirazione per altre persone, affinché possano lottare per godersi gli stessi benefici un giorno.