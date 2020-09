Ronaldo compie 44 anni, il messaggio dell’Inter: “Potenza, dribbling, velocità. Il Fenomeno”

“Potenza, dribbling, velocità, tecnica e movimenti. Ronaldo Luis Nazario de Lima, per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di vederlo in campo, “il Fenomeno” o semplicemente “Ronie” è entrato nella vita dei tifosi interisti nell’incredibile estate del 1997 scatenando immediatamente l’entusiasmo di tutti. Il primo gol lo segna il 14 settembre 1997, allo stadio Dall’Ara contro il Bologna, in un campo pesante e sotto una pioggia battente. Oggi Ronado, che nel 2018 è diventato il primo attaccante ad entrare ufficialmente nella Hall of Fame nerazzurra, compie 44 anni e riceve gli auguri di tutto il mondo Inter e dei tifosi nerazzurri“. È il messaggio di auguri che l’Inter ha mandato all’ex giocatore nerazzurro nel giorno del suo compleanno numero 44.

