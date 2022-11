Ronaldo a sorpresa in conferenza: “Non parlate di me con gli altri giocatori”

Le dichiarazioni ai giornalisti del fuoriclasse portoghese ex Juve in Qatar in vista dell'esordio ai Mondiali

"La mia situazione non scuoterà il Portogallo in questi Mondiali. Io non devo preoccuparmi di quello che pensano gli altri. Parlo quando voglio. Tutti sanno chi sono, in cosa credo. Bruno Fernandes? Ho un ottimo rapporto con lui. Il suo l'aereo era in ritardo, gli ho chiesto se fosse venuto in barca, scherzavamo".