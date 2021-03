Ronaldo il Fenomeno diventa papà per la quinta volta: l’annuncio della fidanzata

L’ex giocatore dell’Inter e la fidanzata brasiliana hanno condiviso la lieta notizia sui social

Ad annunciarlo sui social la modella brasiliana: “Non ho parole per descrivere questo momento. Sto iniziando una nuova fase della mia vita. E questo comporta una grande responsabilità. Durante i miei 30 anni, mi sono sempre chiesta se quel momento sarebbe mai arrivato. E ora, eccomi qui con questa immensa felicità dentro di me”. Le reazioni di felicità di amici e follower non si sono fatte attendere. La leggenda brasiliana sarà padre per la quinta volta, nonostante abbia subito una vasectomia nel 2010. I suoi quattro figli sono Ronald, Alexander, Maria Sofia e Maria Alice. Al Financial Times aveva raccontato di aver congelato lo sperma.