Serginho: “Il più forte di tutti? Ronaldo. Era fuori da questo pianeta”

Chi ha visto giocare il Fenomeno non ha troppi dubbi sul fatto che fosse davvero il più forte di tutti

Lo dicono tutti quelli che hanno avuto modo di giocare con lui o contro di lui. Ronaldo, quello vero, era il più forte. E anche Serginho, brasiliano come lui, intervistato su Twitch, sul canale della World Soccer Agency di Alessandro Lucci, sul Fenomeno ha dimostrato di non avere dubbi. «Il giocatore più forte con cui ho giocato? È una domanda difficile. Perché ho avuto la fortuna di scendere in campo con i calciatori più forti al mondo nei vari ruoli. Quello che mi ha impressionato di più è Ronaldo il Fenomeno, era davvero fuori da questo pianeta», ha sottolineato.