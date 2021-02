Juventus-Inter, Cristiano Ronaldo e Lukaku avrebbero potuto sfidarsi a maglie invertite

Andrà in scena questa sera a Torino la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Inter: si parte con i bianconeri in vantaggio, forti dell’1-2 conquistato la scorsa settimana a San Siro. Un match che proporrà il confronto a distanza tra Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku, bomber e leader delle due squadre.

Una sfida che, come ricorda il Corriere dello Sport, avrebbero potuto giocare a maglie invertite: “Cristiano ha esordito in Champions giovanissimo contro l’Inter e Luisito Suarez, al tempo scout di Moratti, ne aveva consigliato l’acquisto. Niente da fare: dallo Sporting volò a casa di Ferguson, allo United. Romelu due estati fa sembrava la contropartita tecnica giusta per portare a Manchester Dybala e invece è finito all’ombra della Madonnina, tra le braccia di Conte“.