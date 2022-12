Ronaldo: “Mbappé? Impressionante. Mi ricorda un po’ me quando giocavo”

L'ex attaccante brasiliano dell'Inter ha speso parole di elogio per il francese, protagonista in Qatar con la sua Nazionale

Dal Qatar, dove sta assistendo ai Mondiali, Ronaldo ha rilasciato un'intervista nella quale ha elogiato Kylian Mbappé, protagonista con la sua Francia: "Mbappé sta facendo un ottimo Mondiale. È decisivo, ha qualità fisiche e tecniche incredibili, per me sarà il miglior giocatore del Mondiale. Gli altri giocatori sono velocissimi, ma lui lo è ancora di più... Mi ricorda un po' me quando giocavo. Sa usare le sue abilità, la sua velocità e la sua potenza, come andare più veloce degli altri e usarle per passare o segnare. È impressionante".