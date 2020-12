Serie A, Cristiano Ronaldo premiato come MVP del mese di novembre: domani la premiazione

È Cristiano Ronaldo il miglior giocatore della Serie A del mese di novembre: il portoghese della Juventus si è aggiudicato il titolo di MVP assegnato dalla Lega Calcio, e verrà premiato domani pomeriggio prima del calcio di inizio del derby contro il Torino.

Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A, lo definisce così: “Cristiano Ronaldo è un campione infinito che tutto il mondo ci invidia. Anche in questa stagione sta deliziando tutti gli amanti del calcio con le sue giocate e con prestazioni sempre di massimo livello. Quello di quest’anno è il suo miglior inizio di Campionato, con 8 gol realizzati nelle prime 5 presenze. Per la terza volta in tre stagioni in Serie A TIM, CR7 ha ottenuto un premio MVP, a dimostrazione della costanza e della capacità di essere sempre decisivo“.