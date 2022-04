Cristiano Ronaldo risponde a Rooney e Carragher: “Due invidiosi”

L'attaccante del Manchester United ha risposto ai due ex giocatori

"Due invidiosi" Così Cristiano Ronaldo ha reagito alle parole di Wayne Rooney che ha condiviso un'immagine su Instagram del suo intervento nel programma Monday Night Football di Sky Sports, condotto da David Jones dove compare anche Jamie Carragher. Durante il programma, Rooney, compagno di squadra di Cristiano Ronaldo al Manchester United, ha affermato che il ritorno del portoghese al club non è andato come previsto e che avrebbe dovuto considerare di lasciare l'Old Trafford a fine stagione. Non si è fatta attendere la risposta del portoghese che ha commentato il post dell'ex attaccante.