Ronaldo: “Sanchez e Vidal sono due ottimi giocatori. Ho sentito che una squadra…”

L'ex attaccante nerazzurro parla del futuro dei due cileni

Con molta probabilità al termine della stagione Alexis Sanchez e Arturo Vidal lasceranno l'Inter. Per i due cileni si è parlato spesso di un'avventura in Brasile, lì Ronaldo li accoglierebbe a braccia aperte: "Alexis e Vidal sono due ottimi giocatori. Ho sentito molto che una squadra brasiliana voleva prendere Vidal. Se decidono che la loro fase europea è finita, hanno le porte aperte qui in Brasile" , ha detto in una videoconferenza il Fenomeno.