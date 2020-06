Nel corso di un evento pubblicitario per Santander, Ronaldo ha speso parole di elogio per Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona da tempo accostato all’Inter: “Per me Arturo Vidal è un grande calciatore, che giocherebbe in qualsiasi squadra nel mondo. Non è un titolare fisso al Barcellona, ma quando entra in campo segna e ha un’intensità incredibile. Credo che sia un gran giocatore, e continuerà ad esserlo“.